Il Genoa e la Roma hanno concluso l'accordo per Tommaso Baldanzi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto . Per quanto riguarda le cifre, tra prestito e obbligo sarà un totale di 9,5 milioni di euro. Il giocatore, che ha vestito la maglia rossoblù negli ultimi sei mesi, resta così a Genova.

I numeri di Baldanzi

Il classe 2003, con la maglia del Genoa ha collezionato 8 presenze e 2 assist. I primi sei mesi alla Roma invece si sono conclusi con 10 presenze e 1 gol in campionato. In totale, in Serie A, Baldanzi ha collezionato 103 presenze, 8 gol e 3 assist tra Empoli e, appunto, Roma e Genoa.