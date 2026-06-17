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Genoa, scambio di documenti con la Roma per Baldanzi: le news di calciomercato

Calciomercato

Tommaso Baldanzi giocherà ancora nel Genoa dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Concluso lo scambio dei documenti tra il club rossoblù e la Roma per un'operazione in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 9,5 milioni di euro

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Il Genoa e la Roma hanno concluso l'accordo per Tommaso Baldanzi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda le cifre, tra prestito e obbligo sarà un totale di 9,5 milioni di euro. Il giocatore, che ha vestito la maglia rossoblù negli ultimi sei mesi, resta così a Genova. 

I numeri di Baldanzi

Il classe 2003, con la maglia del Genoa ha collezionato 8 presenze e 2 assist. I primi sei mesi alla Roma invece si sono conclusi con 10 presenze e 1 gol in campionato. In totale, in Serie A, Baldanzi ha collezionato 103 presenze, 8 gol e 3 assist tra Empoli e, appunto, Roma e Genoa. 

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