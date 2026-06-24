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Juventus-Kolo Muani, passi avanti: le news di oggi di calciomercato

Calciomercato

Giornata positiva in casa bianconera, che ha fatto passi in avanti decisivi per riportare in Italia Kolo Muani. L'attaccante è disposto a un sacrificio economico per favorire l'intesa tra le parti. Per quanto riguarda la difesa, contatti con il Bologna per Lucumì (e Miretti) che non escluderebbe un possibile arrivo anche di Muharemovic, per il quale la Juve è in possesso del 50% della futura rivendita

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La Juventus fa passi in avanti decisivi per Kolo Muani. Giornata positiva in casa bianconera, con la fiducia di riportare il francese a Torino che aumenta dopo che sul fronte giocatore le parti si sono avvicinate. L'attaccante è disposto a fare un sacrificio economico a livello di stipendio per tornare in Italia e si sta cercando di chiudere per andare poi a stemperare le tensioni con il Psg. Ristabilire un rapporto sereno tra i club sarà un compito che toccherà al nuovo ad Carnevali, dopo che nella scorsa sessione estiva di mercato c'era stato un dietrofront della Juve su Kolo Muani che non era stato gradito dal club francese. Un passaggio necessario prima di andare a trattare la cifra del cartellino, per la quale c'è ancora distanza. La Juve, però. è fiduciosa di trovare prima un accordo con l'attaccante. 

Contatti con il Bologna per Miretti e Lucumì

Contatti nella giornata di mercoledì 24 giugno anche con il Bologna per Fabio Miretti. Nonostante ci sia distanza al momento, le parti stanno provando a venirsi incontro. La volontà è quella di cercare l'intesa per la cessione del centrocampista. In contemporanea, i due club continuano ad andare avanti per Lucumì. Una doppia operazione, con la Juve che cercherà di chiudere per la cessione di Miretti entro il 30 giugno per il Financial Fair Play, mentre invece dal 1 luglio i bianconeri lavoreranno per portare a Torino il colombiano

In difesa Lucumì non esclude Muharemovic

 

Per quanto riguarda la difesa, i bianconeri vorrebbero fare un doppio colpo in entrata. Il possibile arrivo di John Lucumì (che ha una clausola da 28 milioni che scade nella prima metà di luglio), infatti, non escluderebbe quello di Muharemovic, per il quale la Juventus ha una condizione di vantaggio essendo in possesso del 50% della futura rivendita del bosniaco. 

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