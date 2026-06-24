Giornata positiva in casa bianconera, che ha fatto passi in avanti decisivi per riportare in Italia Kolo Muani. L'attaccante è disposto a un sacrificio economico per favorire l'intesa tra le parti. Per quanto riguarda la difesa, contatti con il Bologna per Lucumì (e Miretti) che non escluderebbe un possibile arrivo anche di Muharemovic, per il quale la Juve è in possesso del 50% della futura rivendita

La Juventus fa passi in avanti decisivi per Kolo Muani. Giornata positiva in casa bianconera, con la fiducia di riportare il francese a Torino che aumenta dopo che sul fronte giocatore le parti si sono avvicinate. L'attaccante è disposto a fare un sacrificio economico a livello di stipendio per tornare in Italia e si sta cercando di chiudere per andare poi a stemperare le tensioni con il Psg. Ristabilire un rapporto sereno tra i club sarà un compito che toccherà al nuovo ad Carnevali, dopo che nella scorsa sessione estiva di mercato c'era stato un dietrofront della Juve su Kolo Muani che non era stato gradito dal club francese. Un passaggio necessario prima di andare a trattare la cifra del cartellino, per la quale c'è ancora distanza. La Juve, però. è fiduciosa di trovare prima un accordo con l'attaccante.