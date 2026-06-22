Introduzione

Nel club rossonero dal 2019, ha un passato nell'Arsenal di Gazidis e Wenger e un anno da direttore sportivo dell'Aston Villa. È passato anche dal mondo de golf nel PGA European Tour. Classe 1973, tedesco, laureato alla London School of Economics e MBA ad Harvard. È il nuovo "director player trading" del Milan, praticamente l’uomo delle trattative di mercato. L'analisi dei dati è la stella polare del suo metodo

E poi chi sono tutti gli altri profili che guideranno il club? L'ex tennista pro Calvelli, Bobby Gardiner (che postava online analisi dettagliatissime sul suo Swansea), lo scout Donato Lomonte e David Castelblanco, il braccio destro di Cardinale. Le loro schede e la loro storia

MILAN, COSÌ CARDINALE HA RIDISEGNATO LA SOCIETÀ