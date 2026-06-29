Intervenuto a margine dell'evento di apertura del calciomercato estivo 2026 a Rimini, l'ad della Juventus Giovanni Carnevali ha parlato del mercato bianconero: "Stiamo portando avanti i discorsi per Kolo Muani ma non è facile. Martinez e Vicario non sono gli unici due portieri che stiamo seguendo". Poi su Vlahovic: "Personalmente non ho mai parlato con lui" CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

La Juventus ha deciso di ripartire da Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato bianconero. Intervenuto a margine dell'evento di apertura del calciomercato estivo 2026 a Rimini, l'ad ha detto: "Essere alla Juventus è un mix di cose, sia per quanto riguarda le emozioni, che sono tante, che le responsabilità. Sappiamo di dover fare un lavoro importante, c'è tanto da costruire, bisogna avere pazienza e calma di non sbagliare e fare le cose nel modo giusto, perché credo che questa società merita grandi opportunità". Vlahovic, invece, non ha rinnovato il contratto ed è quindi destinato ad andarsene. "Personalmente non ho mai parlato con lui - ha rivelato l'ad bianconero -. Nel calcio le possibilità oggi non ci sono e domani sì, è un giocatore importante ma a oggi non è nei nostri pensieri".

Carnevali: "Kolo Muani? Stiamo portando avanti dei discorsi ma non è facile" Tra gli obiettivi di mercato in entrata c'è Kolo Muani: "Attaccante e portiere sono pedine fondamentali - ha detto Carnevali -, ma non basta. Dobbiamo costruire attorno a loro altre situazioni, dobbiamo lavorare con calma. Ci sono richieste economiche molto elevate e non dobbiamo sbagliare. Kolo è una possibilità, è da tanto che se ne parla. Ci sono state delle difficoltà precedentemente, stiamo ricucendo i rapporti con il Psg e stiamo portando avanti dei discorsi ma devono essere a condizioni accettabili. Poi bisogna chiudere, che non è facile. Ma sappiamo dove vogliamo andare". Leggi anche Juve-Kolo Muani, c'è l'accordo: si tratta col Psg

"Martinez e Vicario profili interessanti, ma non sono gli unici" La Juventus è poi alla ricerca di un portiere: "Il Dibu Martinez è un giocatore importante, portiere dell'Argentina, con esperienza e può essere adatto al profilo Juventus. Ma non nascondo che stiamo valutando altri profili, Vicario e non solo. Non abbiamo la necessità immediata di chiudere degli accordi in questi giorni. Servono giocatori giusti e che abbiano voglia di giocare qui, con lo spirito di trovare risultati importanti". Vedi anche Juve, dal Dibu a Vicario: il punto sul portiere