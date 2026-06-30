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Milan, Gonçalo Ramos è ufficiale: contratto fino al 2031 per l'attaccante. Le cifre

Calciomercato
©Getty

Ufficiale il primo vero colpo di mercato del Milan: Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore rossonero. L'attaccante arriva dal Psg a titolo definitivo per una cifra pari a 65 milioni più 5 di bonus. E' l'acquisto più caro della storia del club, per lui un contratto fino al 2031

MILAN, GLI ACQUISTI PIU' COSTOSI DI SEMPRE - SERIE A, GLI ACQUISTI UFFICIALI

Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan: il club rossonero ha annunciato l'arrivo dell'attaccante portoghese con un comunicato sui propri canali. Arriva a titolo definitivo dal Psg, fortemente voluto da Ruben Amorim, per 65 milioni di euro più 5 di bonus. E' l'acquisto più caro della storia rossonera, superando Rafael Leao.

Ramos al Milan: il comunicato ufficiale

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031", si legge sul sito rossonero. Il giocatore è attualmente impegnato con il Portogallo ai Mondiali 2026.

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