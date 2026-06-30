Ufficiale il primo vero colpo di mercato del Milan: Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore rossonero. L'attaccante arriva dal Psg a titolo definitivo per una cifra pari a 65 milioni più 5 di bonus. E' l'acquisto più caro della storia del club, per lui un contratto fino al 2031

Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan: il club rossonero ha annunciato l'arrivo dell'attaccante portoghese con un comunicato sui propri canali. Arriva a titolo definitivo dal Psg, fortemente voluto da Ruben Amorim, per 65 milioni di euro più 5 di bonus. E' l'acquisto più caro della storia rossonera, superando Rafael Leao.