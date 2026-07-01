Il Como continua a muoversi sul mercato e si è inserito nelle trattative per Inacio dello Sporting Lisbona e Solet dell'Udinese. La squadra di Fabregas vuole potenziare la difesa e sta pensando a loro, oltre che a Chalobah e Davinson Sanchez

Il Como si è assicurato Nico Paz e Liberali, ma non sembra voglia fermarsi qui e continua a muoversi con forza sul mercato. L'obiettivo ora è rinforzare la difesa e per questo la squadra di Fabregas si è inserita per Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona e Oumar Solet dell'Udinese, che ormai si allontana dall'Inter. Oltre a loro, il Como segue con interesse anche Trevoh Chalobah del Chelsea e Davinson Sanchez del Galatasaray.