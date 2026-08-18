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Juventus-Arthur: si tratta per la risoluzione del contratto. Le news di calciomercato

Calciomercato

Tra le operazioni in uscita su cui sta lavorando la Juventus c'è anche quella legata ad Arthur. Il centrocampista brasiliano, arrivato a Torino nell'estate 2020, è attualmente sotto contratto fino al 30 giugno 2027, ma sta discutendo con il club la possibilità di arrivare alla risoluzione anticipata dell'accordo. Il giocatore non rientra nei piani bianconeri e non è stato convocato da Luciano Spalletti per l'ultima amichevole contro la Next Gen

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La Juventus continua a concentrarsi sulle uscite in questa fase conclusiva del mercato e tra le situazioni da definire c'è quella di Arthur. Il centrocampista brasiliano è infatti in trattativa con il club bianconero per risolvere anticipatamente il proprio contratto. Arthur è legato alla Juventus fino al 30 giugno 2027, ma le parti stanno lavorando per trovare un'intesa che possa portare alla separazione prima della naturale scadenza dell'accordo. Nel 2020 era stato acquistato per 70 milioni di euro.

Arthur è fuori dal progetto Juventus

Il brasiliano non rientra nei piani della Juventus e un ulteriore segnale è arrivato in occasione dell'ultima amichevole contro la Next Gen, quando Arthur non è stato convocato da Luciano Spalletti. Arrivato a Torino nell'estate del 2020, il centrocampista potrebbe dunque concludere la propria esperienza in bianconero attraverso una risoluzione del contratto. I contatti tra le parti proseguono per cercare di definire gli ultimi aspetti dell'operazione.

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