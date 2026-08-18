La Lazio ha messo gli occhi su Mauro Icardi e ha fatto una proposta economica all'argentino, ma l'attaccante prende tempo. Non si tratta di una questione economica: l'ex Inter non vuole sbagliare la scelta e preferisce aspettare prima di decidere la sua nuova squadra. Per il momento quindi, nonostante lo sforzo del club biancoceleste e l'iniziale apertura del giocatore, il suo ritorno in Italia sembra essere in salita

La Lazio è alla ricerca di un nuovo attaccante ma perde quota la possibilità di vedere Mauro Icardi nella Capitale. Il club biancoceleste ha fatto un'offerta all'argentino, che però sta prendendo tempo. L'attaccante classe 1993, svincolato dopo la fine della sua esperienza al Galatasaray, vuole decidere senza fretta quale sarà la sua prossima squadra e quindi l'operazione è ora in salita. Non si tratta di una questione economica, ma l'ex Inter vorrebbe continuare a giocare in Champions League e quindi vuole valutare con attenzione le altre offerte in queste ultime giornate di calciomercato.