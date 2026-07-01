Morata può lasciare il Como: interesse del Deportivo La Coruña

Il futuro di Alvaro Morata potrebbe essere in Spagna visto che piace al Deportivo La Coruña. L'attaccante del Como è in una lista di obiettivi per l'attacco insieme a Federico Vinas e Fabio Silva

Nonostante una stagione non positiva, Alvaro Morata è stato riscattato dal Como. L'attaccante, infatti, si è trasferito dal Milan in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro. Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano dall'Italia visto che lo spagnolo interessa al Deportivo La Coruña . Il classe 1992 rientra in una lista di nomi che piacciono al club, insieme a Federico Vinas del Leon e Fabio Silva del Borussia Dortmund.

I numeri di Morata

Morata sarebbe dovuto essere la punta di esperienza del Como di Fabregas, ma il suo rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative. Nel corso della stagione 2025/26 l'attaccante spagnolo ha giocato 26 partite in Serie A, con 0 gol e 2 assist.