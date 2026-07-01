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Morata può lasciare il Como: interesse del Deportivo La Coruña

Calciomercato

Il futuro di Alvaro Morata potrebbe essere in Spagna visto che piace al Deportivo La Coruña. L'attaccante del Como è in una lista di obiettivi per l'attacco insieme a Federico Vinas e Fabio Silva

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Nonostante una stagione non positiva, Alvaro Morata è stato riscattato dal Como. L'attaccante, infatti, si è trasferito dal Milan in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro. Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano dall'Italia visto che lo spagnolo interessa al Deportivo La Coruña. Il classe 1992 rientra in una lista di nomi che piacciono al club, insieme a Federico Vinas del Leon e Fabio Silva del Borussia Dortmund.

I numeri di Morata

Morata sarebbe dovuto essere la punta di esperienza del Como di Fabregas, ma il suo rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative. Nel corso della stagione 2025/26 l'attaccante spagnolo ha giocato 26 partite in Serie A, con 0 gol e 2 assist.

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