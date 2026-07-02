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Provedel all'Inter, 3 milioni alla Lazio: visite mediche la prossima settimana

Calciomercato

Provedel sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Chiusa l'operazione con la Lazio sulla base di 3 milioni di euro (con il portiere che firmerà un contratto triennale). Visite mediche in programma la prossima settimana

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L'Inter ha trovato il secondo portiere per la prossima stagione. Ivan Provedel sarà un giocatore nerazzurro, con gli ultimi dettagli che sono stati sistemati dopo che i contatti tra le parti vanno avanti da settimane (con il club che aveva già raggiunto un accordo con il ragazzo per un contratto triennale). Trovata l'intesa economica con la Lazio, per un'operazione da 3 milioni di euro. La prossima settimana, Provedel svolgerà le visite mediche per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter.

Da sempre tifoso dell'Inter

Per Provedel si tratta di un passo importante per la sua carriera, con il trasferimento alla sua squadra del cuore. Nei giorni scorsi, infatti, l'agente Giovanni Rava aveva dichiarato ai microfoni di Sky Sport: "Provedel è tifoso dell'Inter da sempre, penso che per lui questa sia la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Verrà qui a giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi".

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