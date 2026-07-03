I nerazzurri hanno avviato la trattativa con il club belga per l'esterno israeliano, con il quale c'è già una bozza d'intesa sul contratto dopo l'incontro con l'agente nei giorni scorsi. Khalaili è il primo obiettivo per la fascia destra

L' Inter procede spedita per Anan Khalaili . I nerazzurri hanno avviato la trattativa con l'Union Saint Gilloise per l'esterno israeliano. Sono iniziati i contatti ufficiali con la fase di negoziazione tra le parti per raggiungere l'intesa economica (la richiesta del club belga è di 25 milioni più bonus).

Con il giocatore c'è già l'accordo

L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra. I nerazzurri hanno incontrato l'agente negli scorsi giorni a Milano e hanno trovato la base d'intesa sul contratto. Sul giocatore c'era anche l'interesse del Napoli, che però non è riuscito a trovare un accordo.