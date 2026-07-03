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Inter-Khalaili, avviata la trattativa con l'Union Sg: c'è già l'intesa con il giocatore

Calciomercato

I nerazzurri hanno avviato la trattativa con il club belga per l'esterno israeliano, con il quale c'è già una bozza d'intesa sul contratto dopo l'incontro con l'agente nei giorni scorsi. Khalaili è il primo obiettivo per la fascia destra

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L'Inter procede spedita per Anan Khalaili. I nerazzurri hanno avviato la trattativa con l'Union Saint Gilloise per l'esterno israeliano. Sono iniziati i contatti ufficiali con la fase di negoziazione tra le parti per raggiungere l'intesa economica (la richiesta del club belga è di 25 milioni più bonus).

Approfondimento

La freccia Khalaili che fa gola a Inter e Napoli

Con il giocatore c'è già l'accordo

L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra. I nerazzurri hanno incontrato l'agente negli scorsi giorni a Milano e hanno trovato la base d'intesa sul contratto. Sul giocatore c'era anche l'interesse del Napoli, che però non è riuscito a trovare un accordo.

 

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