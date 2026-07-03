I bianconeri hanno ripreso i contatti con il centrocampista tedesco anche se le priorità restano l'attaccante e il portiere. Per Kolo Muani c'è distanza con il Psg sulle cifre, mentre Vicario resta il nome in pole

La Juventus ha riavviato i contatti con Goretzka. Il centrocampista tedesco è ora svincolato e, dopo l'eliminazione della Germania dal Mondiale, valuterà la destinazione migliore per continuare la carriera. I bianconeri ci pensano, con le parti al lavoro per cercare di trovare l'intesa economica, anche se le priorità sono l'attaccante e il portiere.