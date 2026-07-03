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Juventus, riavviati i contatti con Goretzka. Distanza col Psg per Kolo Muani

Calciomercato

I bianconeri hanno ripreso i contatti con il centrocampista tedesco anche se le priorità restano l'attaccante e il portiere. Per Kolo Muani c'è distanza con il Psg sulle cifre, mentre Vicario resta il nome in pole

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La Juventus ha riavviato i contatti con Goretzka. Il centrocampista tedesco è ora svincolato e, dopo l'eliminazione della Germania dal Mondiale, valuterà la destinazione migliore per continuare la carriera. I bianconeri ci pensano, con le parti al lavoro per cercare di trovare l'intesa economica, anche se le priorità sono l'attaccante e il portiere. 

Resta distanza tra Juve e Psg per Kolo Muani

Per quanto riguarda l'attaccante, al momento resta distanza tra Juventus e Paris Saint Germain per Kolo Muani. C'è convergenza tra le parti riguardo la formula, un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione europea, ma non ancora sulle cifre. 

Vicario in pole per la porta

Per quanto riguarda la porta, invece, il nome di Vicario resta in pole. I bianconeri hanno pensato anche a Suzuki del Parma, ma sul giocatore c'è l'interesse più concreto di club di Premier League. In difesa, infine, non si avvicina Muharemovic, per il quale la Juve è in possesso del 50% della futura rivendita.

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