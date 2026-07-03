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Milan, Gila a un passo: le ultime news di oggi di calciomercato

Calciomercato

Il Milan ha trovato l'accordo con Mario Gila e i suoi agenti per un contratto da 5 milioni di euro netti per 5 anni. Ora non resta che trovare l'intesa con la Lazio, che lo valuta 30 milioni. Il Milan conta di chiudere all'inizio della prossima settimana, con un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus. Sorpassato in maniera ormai definitiva il Napoli

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Il Milan è molto vicino al difensore della Lazio Mario Gila. I rossoneri, dopo il blitz di giovedì 2 luglio, hanno in pugno lo spagnolo e hanno trovato un accordo con il giocatore per un contratto di cinque anni a 5 milioni di euro netti a stagione. Il prossimo passo sarà trovare l'accordo con la Lazio, che lo valuta 30 milioni di euro. In questo senso la dirigenza rossonera conta di chiudere a inizio della prossima settimana con un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus.

Gila verso il Milan: superato il Napoli

Niente da fare, quindi, per il Napoli, che stava trattando con il giocatore ormai da diverse settimane. Gli azzurri sono stati sorpassati definitivamente, visto che il Milan offre al giocatore un contratto leggermente superiore e che la squadra di De Laurentiis, che prima deve vendere, non ha mai trovato un'intesa con la Lazio.

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