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Amorim al Milan, oggi l'arrivo del nuovo allenatore a Milano. Diretta news

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Inizia una nuova era rossonera con l'arrivo di Ruben Amorim, atteso a Milano oggi, nel primo pomeriggio. Il nuovo allenatore si dirigerà poi a Casa Milan, mentre domani - martedì 7 luglio - trascorrerà la giornata a Milanello e prenderà possesso della struttura. Tutti gli aggiornamenti in diretta

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Le ultime da Linate in attesa di Amorim

Ruben Amorim arriverà all'aeroporto di Linate nel primo pomeriggio. Siamo già lì con il nostro inviato Peppe Di Stefano: nel VIDEO le ultime news

Quando inizia la stagione del Milan

La stagione del Milan sta per cominciare. Il prossimo 12 luglio, entro la mezzanotte, i giocatori avranno la convocazione a Milanello: il 13 inizierà il raduno. I rossoneri trascorreranno due settimane di Italia, poi altre due tra Australia e Indonesia

Le parole di Cardinale sulla scelta di Amorim

Gerry Cardinale ha parlato così della scelta di Amorim: "Seguiamo Ruben da anni, rispecchia lo stile di gioco che stiamo cercando ed è uno degli allenatori più preparati e innovativi della nuova generazione"

Le prime parole da allenatore del Milan

Il nuovo allenatore rossonero aveva così commentato il suo arrivo in panchina: "Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. E' una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan". Amorim ha firmato un contratto fino al 2029 da 3,5 milioni netti a stagione

Gli appuntamenti di Amorim

Ruben Amorim è atteso oggi, lunedì 6 luglio, alle 14.30 circa a Linate Prime; si dirigerà poi a Casa Milan per conoscere la sede e prendere confidenza con le strutture del club. Domani, martedì 7 luglio, giornata dedicata a Milanello per prendere possesso del centro di allenamento rossonero. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale di Amorim con le prime parole da tecnico rossonero. Poi il rientro in Portogallo e il ritorno per l'inizio della stagione vero e proprio

Primo sbarco milanese per Amorim

Quello di oggi sarà il primo sbarco milanese per Ruben Amorim da quando è stato ufficializzato (martedì 16 giugno). Arriverà con la moglie e qualche componente dello staff per cercare casa a Milano e per organizzare il lavoro di Milanello

Benvenuti nel liveblog che seguirà la giornata del nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim, atteso in città nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio

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