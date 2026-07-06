Il nuovo allenatore rossonero aveva così commentato il suo arrivo in panchina: "Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. E' una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan". Amorim ha firmato un contratto fino al 2029 da 3,5 milioni netti a stagione