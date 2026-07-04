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Il Barça sceglie Daniele Placido, un talento italiano per scoprire i talenti del futuro

Luca Bendoni

Luca Bendoni

Un italiano per il futuro del Barcellona. Daniele Placido, dirigente classe 1986 cresciuto tra Bologna, Roma e Modena, è il nuovo Head of Emerging Talents dei blaugrana: coordinerà gli scout del club nella ricerca dei migliori giovani del panorama internazionale

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