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Zaniolo-Udinese, intesa sempre più vicina. Le news di calciomercato

Calciomercato

Nicolò Zaniolo va verso la permanenza all'Udinese. Nelle scorse ore c'è stato un incontro con la società in cui le parti si sono riavvicinate. Domani, martedì 7 luglio, in programma un nuovo incontro per trovare l'intesa definitiva

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Incontro positivo tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo per l'intesa definitiva sul contratto dell'attaccante. Nelle scorse ore le parti si sono sensibilmente avvicinate ed è in programma per la giornata di domani, martedì 7 luglio, un nuovo incontro per definire l'accordo sull'adeguamento del contratto.

I numeri di Zaniolo

Alla prima stagione con la maglia dell'Udinese, Zaniolo ha collezionato 34 presenze totali con 6 gol e 6 assist. Quella in bianconero è la quarta esperienza in Serie A dopo quelle con Roma, Atalanta e Fiorentina.

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