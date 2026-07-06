Incontro positivo tra l' Udinese e Nicolò Zaniolo per l'intesa definitiva sul contratto dell'attaccante. Nelle scorse ore le parti si sono sensibilmente avvicinate ed è in programma per la giornata di domani, martedì 7 luglio, un nuovo incontro per definire l'accordo sull'adeguamento del contratto .

I numeri di Zaniolo

Alla prima stagione con la maglia dell'Udinese, Zaniolo ha collezionato 34 presenze totali con 6 gol e 6 assist. Quella in bianconero è la quarta esperienza in Serie A dopo quelle con Roma, Atalanta e Fiorentina.