Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di martedì 7 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 21

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Inter, offerta da 20 milioni per Khalaili. L'Union Saint-Gilloise ne chiede 30

Presentata la prima offerta ufficiale dell'Inter per Anan Khalaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise. La proposta nerazzurra, di circa 20 milioni di euro, non soddisfa il club belga. Servirà dunque un rilancio per avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni. Intanto il giocatore vuole solo l'Inter

Torino, visite mediche per Oristanio

Gaetano Oristanio sarà un nuovo giocatore del Torino. L'ex Venezia è arrivato in città e svolgerà le visite mediche prima di trasferirsi in granata in prestito con diritto di riscatto

E per la porta il Dibu Martinez rimane in pole

Parallelamente, la Juventus lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez, nelle ultime ore ci sono stati altri contatti per l'argentino. L'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham

Juventus, Sorloth è l'alternativa a Kolo Muani

L'attacco rimane una delle priorità della Juventus sul mercato. Manca ancora l'intesa con il Psg per Kolo Muani, con il quale c'è già l'accordo, le parti rimangono distanti sulle cifre. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Per il norvegese la richiesta dell'Atletico Madrid è di 40 milioni di euro, cifre giudicate eccessive dalla Juventus

Zaniolo-Udinese: intesa sempre più vicina

Incontro positivo tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo per l'accordo definitivo sul contratto dell'attaccante. Nelle scorse ore le parti si sono sensibilmente avvicinate ed è in programma per la giornata di oggi un nuovo incontro per definire l'intesa sull'adeguamento del contratto

Fiorentina, oggi le visite mediche di Dragusin

Radu Dragusin si prepara a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore arriva in prestito oneroso per 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 17,5. Diritto che diventa obbligo al raggiungimento di una percentuale di presenze del difensore. Nel frattempo nelle scorse ore Dragusin è arrivato in Italia e oggi svolgerà le visite mediche

Milan, per Gila servirà un rilancio: la Lazio ha rifiutato la prima offerta

Nella giornata di lunedì 6 luglio c'è stato un incontro a Roma tra Alejandro Camaño e la Lazio. L'agente di Mario Gila ha presentato al club biancoceleste la prima offerta del Milan per il difensore, offerta che la Lazio ha rifiutato. Ora servirà un rilancio dei rossoneri per avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni di euro

Calciomercato: Altre Notizie

Juve, Sorloth alternativa a Kolo. Si valuta Stones

juventus

Continua il lavoro della Juventus sul mercato per rinforzare la rosa. In attacco Sorloth è...

Udinese, intesa sempre più vicina con Zaniolo

Calciomercato

Nicolò Zaniolo va verso la permanenza all'Udinese. Nelle scorse ore c'è stato un incontro con la...

Milan-Gila, respinta 1^ offerta: serve un rilancio

Calciomercato

Nella giornata di lunedì 6 luglio c'è stato un incontro a Roma tra Alejandro Camaño e la Lazio....

Inter-Khalaili, offerti 20 mln. L'USG ne chiede 30

Calciomercato

Presentata la prima offerta ufficiale dell'Inter per Anan Khalaili, esterno dell'Union...

Psg, ufficiale l'ingaggio di Longoni dal Milan

Calciomercato

È ufficiale il trasferimento di Alessandro Longoni, portiere classe 2008, al Paris Saint-Germain....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE