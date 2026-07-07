Qui tutta la giornata live di martedì 7 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 21
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Zaniolo-Udinese, intesa sempre più vicina
- Milan-Gila, la Lazio rifiuta la prima offerta rossonera: servirà un rilancio
- Juventus, Sorloth l'alternativa a Kolo Muani. In difesa si valuta Stones
- E per la porta rimane in testa il Dibu Martinez, Vicario l'alternativa
- Khalaili vuole l'Inter, respinta la prima offerta: l'USG chiede 30 milioni
- Juventus, idea Massara come direttore tecnico
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
Inter, offerta da 20 milioni per Khalaili. L'Union Saint-Gilloise ne chiede 30
Presentata la prima offerta ufficiale dell'Inter per Anan Khalaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise. La proposta nerazzurra, di circa 20 milioni di euro, non soddisfa il club belga. Servirà dunque un rilancio per avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni. Intanto il giocatore vuole solo l'Inter
Torino, visite mediche per Oristanio
Gaetano Oristanio sarà un nuovo giocatore del Torino. L'ex Venezia è arrivato in città e svolgerà le visite mediche prima di trasferirsi in granata in prestito con diritto di riscatto
E per la porta il Dibu Martinez rimane in pole
Parallelamente, la Juventus lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez, nelle ultime ore ci sono stati altri contatti per l'argentino. L'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham
Juventus, Sorloth è l'alternativa a Kolo Muani
L'attacco rimane una delle priorità della Juventus sul mercato. Manca ancora l'intesa con il Psg per Kolo Muani, con il quale c'è già l'accordo, le parti rimangono distanti sulle cifre. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Per il norvegese la richiesta dell'Atletico Madrid è di 40 milioni di euro, cifre giudicate eccessive dalla Juventus
Zaniolo-Udinese: intesa sempre più vicina
Incontro positivo tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo per l'accordo definitivo sul contratto dell'attaccante. Nelle scorse ore le parti si sono sensibilmente avvicinate ed è in programma per la giornata di oggi un nuovo incontro per definire l'intesa sull'adeguamento del contratto
Fiorentina, oggi le visite mediche di Dragusin
Radu Dragusin si prepara a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore arriva in prestito oneroso per 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 17,5. Diritto che diventa obbligo al raggiungimento di una percentuale di presenze del difensore. Nel frattempo nelle scorse ore Dragusin è arrivato in Italia e oggi svolgerà le visite mediche
Milan, per Gila servirà un rilancio: la Lazio ha rifiutato la prima offerta
Nella giornata di lunedì 6 luglio c'è stato un incontro a Roma tra Alejandro Camaño e la Lazio. L'agente di Mario Gila ha presentato al club biancoceleste la prima offerta del Milan per il difensore, offerta che la Lazio ha rifiutato. Ora servirà un rilancio dei rossoneri per avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni di euro