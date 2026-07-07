Jensen, il Bayern dice no alla prima offerta

Se sul fronte Dominguez si registrano novità, la Lazio si è vista rifiutare dal Bayern Monaco la prima offerta per Asp Jensen, attaccante danese classe 2006. I biancocelesti avevano proposto un prestito con diritto di riscatto ai tedeschi, che non hanno accettato quest'opzione, puntando a monetizzare il più possibile con una cessione a titolo definitivo o con un prestito con obbligo garantito. Formula che la Lazio al momento non può garantire e l'operazione è in stallo. Su Jensen ci sono anche Udinese e Deportivo la Coruña.