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Lazio, si avvicina Sergi Dominguez in difesa: frenata per Jensen. Le news

Calciomercato

La Lazio continua a lavorare sul mercato: in difesa, dopo aver trovato l'accordo con il Milan per la cessione di Mario Gila, i biancocelesti hanno effettuato uno scatto importante per Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria: l'affare potrebbe chiudersi a breve per una cifra vicina a 12 milioni di euro. In attacco, invece, si raffredda la pista che porta a Jensen del Bayern Monaco

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Archiviato il discorso per la cessione di Mario Gila al Milan, la Lazio cerca un sostituto del difensore spagnolo. L'obiettivo principale rimane Sergi Dominguez, centrale della Dinamo Zagabria: la dirigenza laziale è pronta, nei prossimi giorni, ad effettuare un blitz per chiudere definitivamente l'affare. La Dinamo valuta il cartellino di Dominguez circa 12 milioni di euro, una cifra che la Lazio potrebbe raggiungere tramite l'inserimento di alcuni bonus. Filtra comunque ottimismo per la buona riuscita dell'operazione, con la chiusura che potrebbe arrivare a breve

Jensen, il Bayern dice no alla prima offerta

Se sul fronte Dominguez si registrano novità, la Lazio si è vista rifiutare dal Bayern Monaco la prima offerta per Asp Jensen, attaccante danese classe 2006. I biancocelesti avevano proposto un prestito con diritto di riscatto ai tedeschi, che non hanno accettato quest'opzione, puntando a monetizzare il più possibile con una cessione a titolo definitivo o con un prestito con obbligo garantito. Formula che la Lazio al momento non può garantire e l'operazione è in stallo. Su Jensen ci sono anche Udinese e Deportivo la Coruña.

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