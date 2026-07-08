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Greenwood-Roma, il Fenerbahce vuole anticipare tutti: le news di calciomercato

Calciomercato

Il Fenerbahce vuole provare ad anticipare la concorrenza di Roma e Atletico Madrid per Mason Greenwood. Il club turco vuole sfruttare la fase di stallo delle altre squadre ed è in pressing sia con il giocatore che il Marsiglia, che lo valuta 50 milioni di euro

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Dopo i 26 gol e 11 assist della passata stagione con la maglia del Marsiglia, Mason Greenwood è finito al centro di diverse trattative di mercato. La Roma segue l'attaccante inglese da ormai diverso tempo ma non ha mai presentato un'offerta ufficiale al club francese visti anche i costi alti dell'operazione. L'OM, che deve il 40% della futura rivendita al Manchester United, valuta il giocatore 50 milioni di euro. Nel frattempo, altre squadre si sono dette interessate: l'Atletico Madrid è in pressing ma deve prima vendere, mentre nelle ultime ore è il Fenerbahce che sta cercando di anticipare la concorrenza. Il club turco, che sta seguendo Greenwood da inizio estate, vuole approfittare di questa fase di stallo da parte delle altre squadre e sta spingendo con forza sia con il giocatore che con il Marsiglia. 

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