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Juventus, incontro con l'agente del Dibu Martinez: resta concreta la pista Vicario

Calciomercato

Incontro tra la Juventus e l'agente del Dibu Martinez nella giornata di mercoledì 8 luglio. L'accordo con il portiere c'è già e adesso si tratterà con l'Aston Villa per capire il costo del cartellino. Resta concreta anche la pista Gugliemo Vicario

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Dopo i primi contatti nella giornata di martedì 7 luglio, c'è stato un incontro tra l'agente del Dibu Martinez e la Juventus. L'accordo tra le parti c'è già, con l'argentino - ora impegnato al Mondiale - che ha manifestato la sua volontà di trasferirsi a Torino. Un alleato per i bianconeri che ora dovranno trattare con l'Aston Villa per il costo del cartellino. 

Approfondimento

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La pista Vicario resta concreta

Non solo Martinez, la Juventus tiene aperta anche la pista di Gugliemo Vicario. Il portiere del Tottenham ha costi inferiori rispetto all'argentino, anche se meno esperienza internazionale. In attesa che finisca il Mondiale del Dibu, i bianconeri tengono entrambe le piste aperte.

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