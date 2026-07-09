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Fiorentina, preso Arthur Atta dall'Udinese: colpo da quasi 40 milioni

Calciomercato
©IPA/Fotogramma

Super rinforzo per la viola: il direttore sportivo Paratici ha raggiunto l'accordo nella notte, superando la concorrenza del Newcastle e l'interesse dell'Inter. Operazione da 25 milioni più 30% sulla rivendita per il centrocampista che oggi (giovedì 9 luglio) sosterrà le visite mediche

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Colpo a sorpresa per la Fiorentina: è in arrivo Arthur Atta dall'Udinese. Il direttore sportivo Fabio Paratici, che ha sempre stimato il giocatore e avrebbe voluto prenderlo anche nella sua esperienza al Tottenham, ha chiuso l'operazione con un blitz nella notteanticipando la concorrenza del Newcastle. Il club inglese era interessato al calciatore, di cui anche l'Inter aveva chiesto informazioni. L'operazione complessiva, in cui non sono state inserite contropartite, è stimata intorno ai 40 milioni, di cui 25 di spesa iniziale più una percentuale del 30% sulla futura rivendita: un investimento decisamente importante da parte della società viola per ripartire dopo la salvezza della scorsa stagione. Il centrocampista francese classe 2003, una delle rivelazioni dell'ultimo campionato, lascia l'Udinese dopo due anni in cui ha messo a segno 6 gol e 4 assist: è in viaggio verso Firenze con il suo agente e in giornata sosterrà le visite mediche.

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