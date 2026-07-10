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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di venerdì 10 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Fiorentina, preso Arthur Atta dall'Udinese: colpo 25 milioni più il 30% di rivendita

Super rinforzo per la Fiorentina: il direttore sportivo Paratici ha raggiunto l'accordo con l'Udinese per Atta superando la concorrenza del Newcastle e l'interesse dell'Inter. Operazione da 25 milioni più 30% sulla rivendita per il centrocampista

Insigne-Samp e non solo: tante ufficialità in Serie B

Dopo l'esperienza al Pescara, Insigne resta in Serie B e riparte dalla Sampdoria. Tutte le ufficialità di Serie B

Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore della Samp. Ma ci sono altre ufficialità in Serie B

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Milan, iniziate le visite mediche di Gila

Il difensore spagnolo si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan e ha iniziato le visite mediche. Più tardi arriverà l'idoneità sportiva e poi la firma sul contratto

Venezia, ufficiale Rrahmani

Classe 2000, centravanti di fisico (188 centimetri) e tanti gol (16 nell'ultima stagione), l'attaccante kosovaro è un nuovo giocatore dei veneti che l'hanno pagato 7,5 milioni di euro. Contratto fino al 2029

Venezia, ufficiale Rrahmani dallo Sparta Praga: i dettagli

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Oristanio è un nuovo giocatore del Torino

Operazione in prestito con diritto di riscatto: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Venezia Football Club, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Oristanio", si legge sui canali ufficiali del Torino

Milan, attesa per l'ufficialità di Gila

Mario Gila si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi, con un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione: non resta che aspettare l'ufficialità

Calciomercato: Altre Notizie

Napoli, nuovi contatti con gli agenti di Zeballos

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Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Exequiel Zeballos del Boca Juniors. In...

Ederson-Man United: ultime visite mediche

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Dopo l'eliminazioni dai Mondiali con il Brasile, Ederson completerà le visite mediche con il...

Milan, Gila a Milano: "Molto felice di essere qui"

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Mario Gila è arrivato a Milano e si prepara a iniziare la sua nuova avventura in rossonero. "Sono...

Marino e Rastelli si presentano: "Serve vincere"

BARI

Il nuovo direttore generale del Bari Pierpaolo Marino si è presentato in conferenza stampa:...

Gila in serata a Milano: venerdì le visite mediche

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Mario Gila si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore spagnolo ha salutato...
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