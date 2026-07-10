Qui tutta la giornata live di venerdì 10 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Milan-Gila, iniziate le visite mediche
- Inter, è fatta per Khalaili
- Atta alla Fiorentina: 25 milioni più 30% sulla rivendita
- Lazio, accordo vicino per Sergi Dominguez
- Napoli, nuovi contatti per Zeballos
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
Fiorentina, preso Arthur Atta dall'Udinese: colpo 25 milioni più il 30% di rivendita
Super rinforzo per la Fiorentina: il direttore sportivo Paratici ha raggiunto l'accordo con l'Udinese per Atta superando la concorrenza del Newcastle e l'interesse dell'Inter. Operazione da 25 milioni più 30% sulla rivendita per il centrocampista
Insigne-Samp e non solo: tante ufficialità in Serie B
Dopo l'esperienza al Pescara, Insigne resta in Serie B e riparte dalla Sampdoria. Tutte le ufficialità di Serie B
Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore della Samp. Ma ci sono altre ufficialità in Serie BVai al contenuto
Milan, iniziate le visite mediche di Gila
Il difensore spagnolo si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan e ha iniziato le visite mediche. Più tardi arriverà l'idoneità sportiva e poi la firma sul contratto
Venezia, ufficiale Rrahmani
Classe 2000, centravanti di fisico (188 centimetri) e tanti gol (16 nell'ultima stagione), l'attaccante kosovaro è un nuovo giocatore dei veneti che l'hanno pagato 7,5 milioni di euro. Contratto fino al 2029
Venezia, ufficiale Rrahmani dallo Sparta Praga: i dettagliVai al contenuto
Oristanio è un nuovo giocatore del Torino
Operazione in prestito con diritto di riscatto: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Venezia Football Club, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Oristanio", si legge sui canali ufficiali del Torino
Milan, attesa per l'ufficialità di Gila
Mario Gila si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi, con un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione: non resta che aspettare l'ufficialità