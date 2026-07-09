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Roma, Greenwood verso il Fenerbahce: c'è l'offerta al Marsiglia. Le news di calciomercato

Calciomercato

Mason Greenwood è sempre più vicino al Fenerbahce. Il club turco ha presentato un'offerta ufficiale sia al Marsiglia che all'attaccante inglese e punta a chiudere l'operazione nei prossimi giorni. Nelle scorse settimane anche la Roma aveva seguito il giocatore, senza però arrivare a un'offerta ufficiale

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Il futuro di Mason Greenwood potrebbe essere in Turchia. Il Fenerbahce accelera per l'attaccante inglese, e ha presentato un'offerta ufficiale sia al Marsiglia che all'entourage del giocatore. L'obiettivo del club turco è quello di arrivare rapidamente alla chiusura dell'operazione. In caso di accordo tra le parti, ci sarà il via libera per sostenere le visite mediche e poi firmare il nuovo contratto.

Anche la Roma era sul giocatore

Nelle ultime settimane anche la Roma aveva valutato la possibilità di portare Greenwood in giallorosso. La dirigenza aveva approfondito la situazione e studiato un'eventuale strategia per avviare la trattativa. L'operazione, però, è sempre stata considerata molto onerosa. Sia la richiesta economica del Marsiglia per il cartellino sia l'ingaggio dell'attaccante hanno frenato il club giallorosso, che non è mai arrivato a presentare un'offerta ufficiale.

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