"Dibu Martinez rimarrà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest'estate". Parola di Damian Vidagany, direttore delle operazioni calcistiche dell'Aston Villa, che ha voluto mandare un messaggio chiaro alla Juventus: "Emiliano è un giocatore molto importante per noi".
La Juventus è in trattativa da diverse settimane con l'Aston Villa per il cartellino di Emiliano Martinez. La trattativa con il club inglese va a rilento e il direttore delle operazioni calcistiche, Damian Vidagany, intervistato da 365Scores, ha voluto mandare un messaggio chiaro ai bianconeri: "Rimarrà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest'estate, la squadra ha bisogno della sua dedizione e della sua vasta esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire prestazioni eccezionali insieme ai suoi compagni". Che sia una chiusura totale alla trattativa o una strategia di mercato lo scopriremo nei prossimi giorni.
Juventus, gli altri nomi per la porta
Ma Emiliano Martinez non è l'unico portiere nel mirino della Juventus. Resta viva la pista che porta a Guglielmo Vicario del Tottenham, che ha un costo di cartellino più alto rispetto all'argentino ma uno stipendio meno pesante. Ai bianconeri piace molto anche Marco Carnesecchi, ma l'Atalanta non ha aperto alla cessione.