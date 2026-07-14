La Juventus è in trattativa da diverse settimane con l'Aston Villa per il cartellino di Emiliano Martinez. La trattativa con il club inglese va a rilento e il direttore delle operazioni calcistiche, Damian Vidagany, intervistato da 365Scores, ha voluto mandare un messaggio chiaro ai bianconeri: "Rimarrà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest'estate, la squadra ha bisogno della sua dedizione e della sua vasta esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire prestazioni eccezionali insieme ai suoi compagni". Che sia una chiusura totale alla trattativa o una strategia di mercato lo scopriremo nei prossimi giorni.