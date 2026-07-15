Calciomercato, le news di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di mercoledì 15 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23
Nazionale, Bergomi rivela: “Malagò mi ha chiamato ma... "
Maldini è sempre stato la prima scelta di Malagò per il ruolo di direttore tecnico, ma il presidente della Figc ha sondato anche Bergomi. A rivelarlo è stato l'ex capitano dell'Inter durante Calciomercato L'Originale: "Ero una soluzione B, C o D. Adesso lo posso dire, ho ricevuto una telefonata di Malagò"
Il retroscena di Bergomi: “Malagò mi ha chiamato ma...'Vai al contenuto
Ufficiale, Tielemans allo United
Operazione a titolo definitivo. Il centrcampista belga si trasferisce al Manchester United per circa 41 milioni di euro: contratto fino al 2031
Ufficiale, Tielemans al Manchester UnitedVai al contenuto
Torino, in porta si spinge per Perri
Il Torino spinge per Lucas Perri, portiere brasiliano del Leeds: resta lui il nome in pole, ma per lasciarlo partire il club inglese deve trovare e chiudere per il suo sostituto. Solo dopo arriverà l’eventuale via libera per la partenza di Perri verso Torino.
Cagliari, ufficiale l'arrivo di Winks dal Leicester
Il Cagliari ha annunciato il nuovo rinforzo per il centrocampo: dal Leicester è arrivato Winks. Nei giorni scorsi aveva sostenuto e superato le visite mediche, poi è arrivata la firma sul contratto fino al 30 giugno 2028.
Milan, sempre più vicino il rinnovo di Modric
Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel Pre-Season Tour in Australia
Modric-Milan, rinnovo sempre più vicinoVai al contenuto
Atalanta al lavoro per il rinnovo di Ederson
Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha parlato della situazione Ederson dopo la trattativa saltata con lo United: "Siamo stupiti, lui è contento di rimanere e stiamo lavorando per il rinnovo"
Giuntoli: 'Ederson è contento di rimanere, lavoriamo per il rinnovo'Vai al contenuto
Felipe Jack alla Cremonese
Nuovo arrivo in difesa per la Cremonese, che acquista dal Como Fellipe Jack, brasiliano classe 2006, che arriva in grigiorosso in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Como.
Cremonese, per la difesa c'è Fellipe JackVai al contenuto
Doekhi alla Lazio: contratto fino al 2029
Danilho Doekhi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio: contratto fino al 2029. Il difensore classe 1998 era svincolato ed è stato acquistato a parametro zero
Lazio, ufficiale Doekhi: i dettagli del contrattoVai al contenuto
Tedesco: "Fiduciosi per il rinnovo di Orsolini"
L'allenatore non ha dubbi sul rinnovo di Orsolini con i rossoblù: "Aspettiamo questa notizia positiva perché adesso è un tormentone che va avanti da un po'. Sono convinto che presto risolveremo questa situazione"
Bologna, Tedesco: 'Rinnovo Orsolini? Siamo fiduciosi'Vai al contenuto
Guardiola Ct? Marianella: "Ama nuove esperienza, ma... "
Massimo Marianella sul futuro di Pep Guardiola: "L’ho seguito per tutta la sua carriera e so che ama fare nuove esperienze e che, in passato, ha fatto anche scelte inattese. Insomma, lui ct dell'Italia sarebbe meno assurdo di quando possa sembrare. Ma credo che il favorito rimanga Roberto Mancini"
Marianella: 'Guardiola ct? Lui è uno che ama nuove esperienza, ma...'Vai al contenuto
Calciomercato, le news di oggi
- Nazionale, Bergomi rivela: “Malagò mi ha chiamato ma 1^ scelta è sempre stata Maldini”
- La Juventus avanza per Kessie: pronta una nuova offerta
- Fiorentina-Valdepenas, bisogna aspettare il via libera di Mourinho
- Modric-Milan, parti sempre più vicine per il rinnovo: manca l'ok finale
- Roma, incontro con gli agenti di Summerville
- Al via i ritiri delle big: le situazioni
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero