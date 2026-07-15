Calciomercato, le news di oggi LIVE

Maldini è sempre stato la prima scelta di Malagò per il ruolo di direttore tecnico, ma il presidente della Figc ha sondato anche Bergomi. A rivelarlo è stato l'ex capitano dell'Inter durante Calciomercato L'Originale: "Ero una soluzione B, C o D. Adesso lo posso dire, ho ricevuto una telefonata di Malagò"