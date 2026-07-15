Calciomercato, le news di oggi LIVE

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Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di mercoledì 15 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

LIVE

Nazionale, Bergomi rivela: “Malagò mi ha chiamato ma... "

Maldini è sempre stato la prima scelta di Malagò per il ruolo di direttore tecnico, ma il presidente della Figc ha sondato anche Bergomi. A rivelarlo è stato l'ex capitano dell'Inter durante Calciomercato L'Originale: "Ero una soluzione B, C o D. Adesso lo posso dire, ho ricevuto una telefonata di Malagò"

Il retroscena di Bergomi: “Malagò mi ha chiamato ma...'

Il retroscena di Bergomi: “Malagò mi ha chiamato ma...'

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Ufficiale, Tielemans allo United

Operazione a titolo definitivo. Il centrcampista belga si trasferisce al Manchester United per circa 41 milioni di euro: contratto fino al 2031

Ufficiale, Tielemans al Manchester United

Ufficiale, Tielemans al Manchester United

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Torino, in porta si spinge per Perri

Il Torino spinge per Lucas Perri, portiere brasiliano del Leeds: resta lui il nome in pole, ma per lasciarlo partire il club inglese deve trovare e chiudere per il suo sostituto. Solo dopo arriverà l’eventuale via libera per la partenza di Perri verso Torino.

Cagliari, ufficiale l'arrivo di Winks dal Leicester

Il Cagliari ha annunciato il nuovo rinforzo per il centrocampo: dal Leicester è arrivato Winks. Nei giorni scorsi aveva sostenuto e superato le visite mediche, poi è arrivata la firma sul contratto fino al 30 giugno 2028. 

Milan, sempre più vicino il rinnovo di Modric

Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel Pre-Season Tour in Australia

Modric-Milan, rinnovo sempre più vicino

Modric-Milan, rinnovo sempre più vicino

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Atalanta al lavoro per il rinnovo di Ederson

Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha parlato della situazione Ederson dopo la trattativa saltata con lo United: "Siamo stupiti, lui è contento di rimanere e stiamo lavorando per il rinnovo"

Giuntoli: 'Ederson è contento di rimanere, lavoriamo per il rinnovo'

Giuntoli: 'Ederson è contento di rimanere, lavoriamo per il rinnovo'

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Felipe Jack alla Cremonese

Nuovo arrivo in difesa per la Cremonese, che acquista dal Como Fellipe Jack, brasiliano classe 2006, che arriva in grigiorosso in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Como.

Cremonese, per la difesa c'è Fellipe Jack

Cremonese, per la difesa c'è Fellipe Jack

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Doekhi alla Lazio: contratto fino al 2029

Danilho Doekhi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio: contratto fino al 2029. Il difensore classe 1998 era svincolato ed è stato acquistato a parametro zero

Lazio, ufficiale Doekhi: i dettagli del contratto

Lazio, ufficiale Doekhi: i dettagli del contratto

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Tedesco: "Fiduciosi per il rinnovo di Orsolini"

L'allenatore non ha dubbi sul rinnovo di Orsolini con i rossoblù: "Aspettiamo questa notizia positiva perché adesso è un tormentone che va avanti da un po'. Sono convinto che presto risolveremo questa situazione"

Bologna, Tedesco: 'Rinnovo Orsolini? Siamo fiduciosi'

Bologna, Tedesco: 'Rinnovo Orsolini? Siamo fiduciosi'

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Guardiola Ct? Marianella: "Ama nuove esperienza, ma... "

Massimo Marianella sul futuro di Pep Guardiola: "L’ho seguito per tutta la sua carriera e so che ama fare nuove esperienze e che, in passato, ha fatto anche scelte inattese. Insomma, lui ct dell'Italia sarebbe meno assurdo di quando possa sembrare. Ma credo che il favorito rimanga Roberto Mancini"

Marianella: 'Guardiola ct? Lui è uno che ama nuove esperienza, ma...'

Marianella: 'Guardiola ct? Lui è uno che ama nuove esperienza, ma...'

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Calciomercato, le news di oggi

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Roma, incontro con gli agenti di Summerville

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Il club giallorosso continua a lavorare per un esterno. Nelle ultime ore c'è stato un incontro...

Juventus, avanti per Kessie: pronta nuova offerta

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Proseguono i contatti tra i bianconeri e l'ivoriano. Nelle prossime ore l'agente del giocatore...

Per Valdepenas si aspetta Mou. Gosens allo Schalke

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Accordo verbale con il Real per Valdepenas ma bisognerà aspettare José Mourinho, che vuole il...

Sassuolo, Muharemovic al Leeds per 40 milioni

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È praticamente un'operazione conclusa la cessione di Muharemovic al Leeds da parte del...
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