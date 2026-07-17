Dopo il mancato trasferimento al Manchester United, Ederson ha rinnovato il proprio contratto con l'Atalanta. Il brasiliano resterà quindi a Bergamo per altri 5 anni, fino al 2031
L'Atalanta ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Ederson. Il centrocampista brasiliano ha firmato un prolungamento con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2031. In conferenza stampa, Maurizio Sarri aveva detto: "Ederson ritornerà in squadra. La mia paura era con quale testa il ragazzo potesse rimanere qui con noi. Anzi, Ederson ha dimostrato grande voglia di rimanere e sarà un pilastro di questa Atalanta".
Il comunicato dell'Atalanta
Ecco il comunicato del club nerazzurro: "Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC. Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC. Sin dalla sua prima stagione, quella 2022/23, “Édi” si è distinto come uno dei leader tecnici della squadra, diventando anche uno dei beniamini della tifoseria nerazzurra per la sua cifra tecnica e per il suo ardore agonistico. Nel suo primo quadriennio con l’Atalanta, Éderson ha totalizzato 180 presenze in tutte le competizioni, realizzando complessivamente 16 reti e servendo 6 assist-gol. È risultato uno dei più autorevoli protagonisti della vittoria dell’Europa League il 22 maggio 2024 e, grazie a prestazioni di altissimo livello abbinate a una straordinaria continuità di impiego negli anni, si è meritato anche la convocazione nella Nazionale brasiliana, con la quale ha disputato di recente la FIFA World Cup 2026. La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a “Édi” le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra".
Ederson, il mancato trasferimento al Manchester United
Ederson avrebbe dovuto salutare l'Atalanta per trasferirsi al Manchester United. Il trasferimento da 45 milioni di euro sembrava ormai chiuso, ma invece il club inglese, dopo delle approfondite visite mediche, ha informato la Dea di non voler proseguire nell'operazione. L'Atalanta ha quindi deciso di riattivare i discorsi per il rinnovo di contratto, così da blindare il giocatore.