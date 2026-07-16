Il nuovo allenatore nerazzurro si presenta alla stampa tra obiettivi e mercato: "Spero di vincere, ma spesso il viaggio è più bello della meta. Sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, Giuntoli sa le caratteristiche dei giocatori che mi piacciono". E su Ederson annuncia: "Ritornerà in squadra, sarà un pilastro di questa Atalanta" CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

"Io spero di vincere qualcosa e di creare una squadra forte attraverso il lavoro, ma spesso il viaggio è più bello della meta". È questo il biglietto da visita con cui Maurizio Sarri si presenta all'Atalanta. Una nuova esperienza per l'allenatore toscano, pronto a trasmettere il suo calcio anche a Bergamo. "Sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Mi ha colpito molto lo stadio, il clima e quanto questa società lavora - ha spiegato Sarri nella conferenza stampa di presentazione - Mi aspetto una stagione con meno difficoltà. Giuntoli sa le caratteristiche dei giocatori che mi piacciono. Poi è vero che l'Atalanta ha la sua filosofia: da anni il livello è altissimo, sono contento dei giocatori che ci sono qui e aspetto i nazionali per capire se servirà altro". Un giocatore su cui punterà Sarri è sicuramente Ederson. Dopo il mancato trasferimento al Manchester United, il brasiliano si è messo di nuovo a disposizione: "Ederson ritornerà in squadra - ha aggiunto l'allenatore - La mia paura era con quale testa il ragazzo potesse rimanere qui con noi. Anzi, Ederson ha dimostrato grande voglia di rimanere e sarà un pilastro di questa Atalanta". Leggi anche Atalanta, ufficiale la prima maglia 2026/27

"La grande sfida è portare Scamacca al 100%" Sarri è concentrato sulla costruzione della sua Atalanta. Si partirà dal 4-3-3, ma l'allenatore non esclude anche il 4-2-3-1. "Stiamo provando Zalewski e Samardzic come interni di centrocampo - ha spiegato - Raspadori lo inseguo da cinque anni, finalmente lo alleno. Gaetano è stata un'idea del direttore, una scelta condivisa. La stagione sarà lunga e ci saranno anche delle alternative in ottica di modulo, come il 4-2-3-1. Kolasinac sarà un giocatore importante così come Ahanor e Bernasconi. Ci saranno dei riadattamenti come difensore esterno, anche perché Kolasinac ha già giocato in quel ruolo quindi sarà importante questo punto per la difesa". Su Scamacca, infine, l'allenatore è chiaro: "La grande sfida è portarlo al 100%, abbiamo fatto un programma per evitare infortuni e speriamo nella collaborazione del ragazzo". Leggi anche Atalanta, incontri per convincere Alajbegovic