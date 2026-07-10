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Manchester United-Ederson, salta l'affare: il brasiliano resta all'Atalanta

Calciomercato

Ederson non sarà un giocatore del Manchester United. I Red Devils hanno fatto sapere all'Atalanta che non proseguiranno con la formalizzazione dell'operazione. Il centrocampista brasiliano, dunque, torna a disposizione di Maurizio Sarri

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A sorpresa si interrompe la trattativa tra Manchester United e Atalanta per Ederson. I Red Devils hanno informato i nerazzurri che non concluderanno l'affare, dopo che il centrocampista aveva anche completato le visite mediche. Terminato il suo Mondiale con il Brasile, Ederson tornerà quindi a Bergamo a disposizione di Maurizio Sarri. 

Approfondimento

Sarri riuscirà a degasperinizzare l'Atalanta?

I dettagli dell'accordo (saltato) tra Atalanta e United

Le due società avevano trovato un accordo attorno ai 45 milioni di euro. Il giocatore aveva svolto una prima parte di visite mediche, prima di viaggiare oltreoceano per prendere parte al Mondiale con il Brasile con Ancelotti che lo ha convocato in extremis. Dopo aver completato la seconda parte di test, il Manchester United ha informato l'Atalanta che non proseguirà con la conclusione dell'operazione. 

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