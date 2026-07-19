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'L'Originale' a Fano: il dietro le quinte della settima tappa dell’estate 2026

Valerio Spinella (Fayna)

La rievocazione storica della Fano dei Cesari, i resti della Basilica di Vitruvio, il borgo da cui Churchill osservò la Linea Gotica durante la Battaglia del Metauro… ma anche degustazioni di olio marchigiano e cicloturismo. La tappa di Fano chiude la prima parte dell’estate itinerante di Calciomercato L’Originale, ma l’appuntamento con tutte le news di calciomercato resta lo stesso: dal lunedì al venerdì alle 23 in diretta su Sky Sport 24

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