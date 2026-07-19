La Roma vuole potenziare l'attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini e continua a lavorare per Crysencio Summerville. I giallorossi hanno già l'accordo con il giocatore e ora stanno forzando per trovare l'intesa con il West Ham, ritoccando l'offerta da 46 milioni di euro

Il principale obiettivo di mercato della Roma resta Crysencio Summerville . I giallorossi, che hanno già trovato l'intesa con il giocatore, stanno cercando di forzare per trovare l'accordo anche con il West Ham , club proprietario del suo cartellino. La prima offerta da 46 milioni di euro presentata sabato 18 luglio andrà ritoccata e ora la Roma è al lavoro per definire l'operazione. Nel contratto del giocatore non è presente una clausola rescissoria e quindi i due club continueranno a trattare a oltranza.

I numeri di Summerville

Nella stagione 2025/26 l'ala olandese classe 2001 ha collezionato 34 presenze tra Premier League e Fa Cup, con 7 gol e 5 assist. Summerville è stato anche convocato dall'Olanda per i Mondiali, con cui ha trovato 2 gol e 1 assist in 4 presenze. Numeri importanti, che hanno convinto la Roma a puntare su di lui.