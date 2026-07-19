La Roma vuole potenziare l'attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini e continua a lavorare per Crysencio Summerville. I giallorossi hanno già l'accordo con il giocatore e ora stanno forzando per trovare l'intesa con il West Ham, ritoccando l'offerta da 46 milioni di euro
Il principale obiettivo di mercato della Roma resta Crysencio Summerville. I giallorossi, che hanno già trovato l'intesa con il giocatore, stanno cercando di forzare per trovare l'accordo anche con il West Ham, club proprietario del suo cartellino. La prima offerta da 46 milioni di euro presentata sabato 18 luglio andrà ritoccata e ora la Roma è al lavoro per definire l'operazione. Nel contratto del giocatore non è presente una clausola rescissoria e quindi i due club continueranno a trattare a oltranza.
I numeri di Summerville
Nella stagione 2025/26 l'ala olandese classe 2001 ha collezionato 34 presenze tra Premier League e Fa Cup, con 7 gol e 5 assist. Summerville è stato anche convocato dall'Olanda per i Mondiali, con cui ha trovato 2 gol e 1 assist in 4 presenze. Numeri importanti, che hanno convinto la Roma a puntare su di lui.