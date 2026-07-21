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Bologna, Fenucci: "Lucumí può partire. Orsolini? Dovremmo arrivare al prolungamento"

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Dal ritiro di Valles, l'ad del Bologna Claudio Fenucci ha fatto il punto sul mercato rossoblù. Su Lucumí, seguito anche dalla Juventus, ha aperto alla possibile partenza: "Può andar via perché gliel'abbiamo promesso l'anno scorso", ma soltanto davanti a "un'offerta adeguata". Passi avanti invece per il rinnovo di Orsolini: "Non siamo lontanissimi" con l'obiettivo di renderlo "una bandiera del club"

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Il futuro di Jhon Lucumí resta uno dei temi principali del mercato del Bologna. Dal ritiro di Valles, Claudio Fenucci ha confermato che il club non si opporrebbe alla cessione del difensore colombiano, seguito anche dalla Juventus, qualora arrivasse una proposta adeguata. "Lucumí può andar via perché questo gliel'abbiamo promesso l'anno scorso... Gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo sarebbe potuto andar via". Il Bologna valuterà, quindi, eventuali offerte: "Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però se dovesse essere così lo accontenteremo. Sennò rimarrà con noi".

"Dovremmo arrivare al prolungamento di Orsolini"

Segnali positivi sul futuro di Riccardo Orsolini. Il Bologna sta lavorando al prolungamento del contratto dell'esterno e, secondo Fenucci, la distanza tra le parti non è più ampia. "La situazione è che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi e quindi se non ci dovessero essere altre sorprese. Credo che alla fine dovremmo arrivare al prolungamento del contratto e rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio ovvero una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi".

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