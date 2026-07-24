Il Torino si prepara ad annunciare un nuovo acquisto in difesa: è fatta per Eray Comert, pronto a vestire la maglia granata. Il difensore svizzero classe 1998 ha già svolto le visite mediche e arriverà a parametro zero dopo aver concluso la sua esperienza al Valencia e preso parte al Mondiale con la Svizzera. Pronto per lui un contratto biennale, fino al 30 giugno 2028.