Il Torino si avvicina a un doppio colpo in entrata. In difesa è fatta per Eray Comert, svincolatosi dopo l'esperienza al Valencia, mentre in porta avanza il nome di Lucas Perri (con il Leeds che conta di chiudere per Trafford del Manchester City come suo sostituto)
Il Torino si prepara ad annunciare un nuovo acquisto in difesa: è fatta per Eray Comert, pronto a vestire la maglia granata. Il difensore svizzero classe 1998 ha già svolto le visite mediche e arriverà a parametro zero dopo aver concluso la sua esperienza al Valencia e preso parte al Mondiale con la Svizzera. Pronto per lui un contratto biennale, fino al 30 giugno 2028.
Si avvicina anche Lucas Perri
Non solo in difesa, ma i granata si portano avanti anche per la porta. Si avvicina Lucas Perri, portiere brasiliano del Leeds. Il nodo della trattativa era legato alla ricerca del sostituto da parte del club inglese che, in queste ultime ore, ha aumentato la fiducia nel chiudere per l'arrivo di Trafford del Manchester City.