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Como-Chalobah, la trattativa si raffredda: l'esito dell'incontro con il Chelsea

Calciomercato

Si raffredda la trattativa tra Como e Chelsea per Trevoh Chalobah. I due club hanno avuto un nuovo incontro ma manca ancora l'accordo. C'è distanza tra domanda e offerta: la formazione italiana non vuole andare oltre i 25 milioni di euro mentre i Blues ne chiedono 30 più bonus facili da raggiungere

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Il Como continua a lavorare per il cartellino di Trevoh Chalobah e per questo ha avuto un nuovo incontro con il Chelsea, club proprietario del cartellino. Il club inglese aveva abbassato le richieste da 35 milioni di euro a 30 milioni più bonus, ma manca ancora l'accordo. I bonus che i Blues vogliono inserire, infatti, sono molto facili da raggiungere e per questo è come se le richieste non si siano mai abbassate. La squadra di Fabregas è disposta ad arrivare a 25 milioni e quindi c'è ancora una grande distanza tra le due parti e la trattativa si sta raffreddando.

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