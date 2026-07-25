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Fiorentina-Joao Mario, offerta alla Juve per il prestito: si può chiudere in settimana

Calciomercato

Accelerata della Fiorentina per Joao Mario. Il club viola ha presentato alla Juventus un'offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Parti al lavoro per trovare l'intesa definitiva, la chiusura può arrivare in settimana

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La Fiorentina prova ad affondare il colpo per Joao Mario. Il club viola ha infatti presentato alla Juventus un'offerta per il terzino portoghese sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Le parti continuano a dialogare per trovare l'accordo definitivo. Se gli ultimi dettagli verranno sistemati, la fumata bianca potrebbe arrivare già la prossima settimana.

Joao Mario sarebbe il sesto colpo dell'estate viola

Quello del portoghese è uno dei profili individuati dalla dirigenza viola per rinforzare la corsia destra. Se l'operazione dovesse andare in porto, diventerebbe il sesto acquisto dell'estate della Fiorentina dopo Dragusin, Viery, Atta, Jimenez e Oulai. Joao Mario arriva dagli ultimi sei mesi trascorsi in prestito al Bologna, dove ha collezionato 15 presenze tra Serie A ed Europa League, realizzando anche 2 gol. Prestazioni che hanno confermato le sue qualità e attirato l'interesse della Fiorentina, pronta ora a chiudere l'affare con la Juventus.

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