Calciomercato Inter, Romero prima scelta per Chivu: gli aggiornamentiinter
Il difensore centrale del Tottenham è una precisa richiesta di Chivu e l’Inter sta lavorando per accontentarlo. Contatti sia con gli agenti del giocatore che con il club, consapevoli del fatto che si tratta di un’operazione molto onerosa: 45-50 milioni la valutazione che il Tottenham fa del suo capitano. De Zerbi: "Chi non è felice al Tottenham se ne vada"
Prosegue la caccia dell’Inter al difensore centrale, con il club nerazzurro che cerca di accelerare dopo aver individuato l’obiettivo numero uno. Il nome è quello di Romero, confermato anche da Piero Ausilio, ma si tratta di un’operazione molto onerosa. "Penso che l'Inter non si sia mai nascosta, noi cerchiamo sempre di fare il massimo", ha detto il ds nerazzurro a margine dalla 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival. "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe ma sicuramente c'è interesse, vediamo”. A complicare le cose, come detto, i costi dell’operazione, dato che la valutazione che il Tottenham fa del centrale argentino è di almeno 45-50 milioni di euro, ai quali vanno aggiunte le richieste di ingaggio di Romero, che al Tottenham, dove è anche capitano, guadagna circa 6,5 milioni. L’Inter sta dunque ragionando, ha contatti sia con gli agenti del giocatore sia con il club, con l’intenzione di soddisfare la richiesta di Chivu che ha indicato in Romero la sua prima scelta.
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Priorità esterno destro, ma anche in difesa...
Una richiesta precisa, quella di Chivu, dettata anche dal fatto che l’Inter questa estate abbia perso tanti giocatori in difesa, che erano in scadenza e non sono stati rinnovati: da De Vrij ad Acerbi fino a Darmian, utilizzato spesso nelle emergenze anche nei tre di difesa. Se la priorità resta dunque l’esterno destro (dato che è partito Dumfries che era un titolare), in difesa anche numericamente un giocatore in più servirebbe e l’esperienza e la qualità di Romero sono quello che Chivu vorrebbe in questo momento.
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De Zerbi: "Chi non è felice al Tottenham vada via"
Ad aiutare, forse, la trattativa Inter per Romero arrivano le parole di Roberto De Zerbi, allenatore degli Spurs che in questo momento è in tournee in Oceania con la squadra: "Chiunque non sia felice e orgoglioso di stare qui può andarsene", queste le parole utilizzate verso la squadra in un momento in cui il mercato in Premier impazza e lo spogliatoio del Tottenham sembra risentirne