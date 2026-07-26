Il difensore centrale del Tottenham è una precisa richiesta di Chivu e l’Inter sta lavorando per accontentarlo. Contatti sia con gli agenti del giocatore che con il club, consapevoli del fatto che si tratta di un’operazione molto onerosa: 45-50 milioni la valutazione che il Tottenham fa del suo capitano. De Zerbi: "Chi non è felice al Tottenham se ne vada"

Prosegue la caccia dell’Inter al difensore centrale, con il club nerazzurro che cerca di accelerare dopo aver individuato l’obiettivo numero uno. Il nome è quello di Romero, confermato anche da Piero Ausilio, ma si tratta di un’operazione molto onerosa. "Penso che l'Inter non si sia mai nascosta, noi cerchiamo sempre di fare il massimo", ha detto il ds nerazzurro a margine dalla 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival. "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe ma sicuramente c'è interesse, vediamo”. A complicare le cose, come detto, i costi dell’operazione, dato che la valutazione che il Tottenham fa del centrale argentino è di almeno 45-50 milioni di euro, ai quali vanno aggiunte le richieste di ingaggio di Romero, che al Tottenham, dove è anche capitano, guadagna circa 6,5 milioni. L’Inter sta dunque ragionando, ha contatti sia con gli agenti del giocatore sia con il club, con l’intenzione di soddisfare la richiesta di Chivu che ha indicato in Romero la sua prima scelta.