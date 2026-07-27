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Diawara-Milan, è fatta: sarà in città domani per visite e firma

Calciomercato
©IPA/Fotogramma

Il Milan ha chiuso l'affare con il Troyes per Sankhoun Diawara, difensore centrale classe 2006: trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese arriverà domani in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto a Casa Milan

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Il Milan chiude il terzo colpo del suo calciomercato: dopo Gonçalo Ramos e Gila, i rossoneri hanno chiuso anche per Sankhoun Diawara, difensore centrale francese classe 2006 del Troyes. Nella giornata di oggi, lunedì 27 luglio, i due club hanno effettuato lo scambio di documenti, sistemando gli ultimi dettagli. Diawara arriverà a Milano domani, martedì 28 luglio, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri, che pagheranno al Troyes 3 milioni di euro, garantendo inoltre una percentuale sulla futura rivendita ai francesi. Difensore centrale mancino, Diawara è cresciuto nel settore giovanile del Troyes, esordendo in Prima squadra nel corso della scorsa stagione. Collezionando 18 presenze in tutta la stagione, il francese ha contribuito alla promozione del Troyes in Ligue 1, e ora si prepara ad approdare in Italia, alla corte del Milan di Ruben Amorim. 

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