Calciomercato Napoli, gli obiettivi per la difesa

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Calciomercato Napoli, da Tiago Gabriel a Todibo: gli obiettivi per la difesa

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Dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno al menisco del ginocchio destro, il Napoli si è messo alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Oltre ad Alessandro Gatti e Benoit Badiashile, nella lista degli obiettivi azzurri ci sono anche Tiago Gabriel del Lecce, il cui costo è molto alto, e Jean-Clair Todibo del West Ham. Prima di poter pensare agli acquisti, però, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà chiudere delle cessioni

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L'operazione al menisco del ginocchio destro di Alessandro Buongiorno è stato un brutto colpo per il Napoli, che ora ha deciso di voler acquistare un nuovo difensore centrale. Tanti i nomi in lista, a partire da Alessandro Gatti della Juventus e Benoit Badiashile del Chelsea. Oltre a loro, piace molto anche Tiago Gabriel ma le richieste del Lecce sono molto alte. C'è anche l'ipotesi Jean-Clair Todibo, difensore centrale francese classe 1999 del West Ham. Il club azzurro, però, non potrà pensare subito al mercato in entrata: prima sarà necessario completare alcune uscite.

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