Calciomercato Napoli, gli obiettivi per la difesa

Dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno al menisco del ginocchio destro, il Napoli si è messo alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Oltre ad Alessandro Gatti e Benoit Badiashile, nella lista degli obiettivi azzurri ci sono anche Tiago Gabriel del Lecce, il cui costo è molto alto, e Jean-Clair Todibo del West Ham. Prima di poter pensare agli acquisti, però, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà chiudere delle cessioni

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE