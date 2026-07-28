Il calciomercato dell'attesa e delle opportunità

Pochi acquisti e tanti dubbi. A meno di un mese dall'inizio del campionato, le grandi di Serie A in lotta per lo scudetto sanno di cosa hanno bisogno per andare a caccia dell'Inter campione in carica (a sua volta alle prese con il post Dumfries). Di acquisti però, al momento, se ne sono visti pochi. E i motivi sono molteplici