Il Fenerbahce ha incontrato nella giornata di martedì 28 luglio i rossoneri a Milano per Rafael Leao . La posizione del Milan per la cessione del giocatore è rigida, fissa a una richiesta di 50 milioni di euro. Al momento, il club turco non ha presentato offerte ed è difficile che - a queste cifre - possa avanzarne una

Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafael Leao . Nella giornata di martedì 28 luglio il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri , fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro . Le parti, dunque, restano lontane. I turchi mettono sul piatto un pagamento in diversi anni e offrirebbero una cifra inferiore rispetto alla richiesta dei rossoneri . Al momento non è arrivata alcuna offerta ufficiale da parte del club turco, che però ha programmato anche un contatto con i legali del giocatore. Con Mauro Icardi che è andato in scadenza, il Fenerbahce ha liberato un ingaggio da circa 10 milioni di euro riutilizzabile proprio per il portoghese (con una prima proposta da 7-8 milioni pronta a fronte della richiesta del ragazzo di 12). Il Milan intanto attende l'offerta giusta entro i primi di agosto, altrimenti Leao potrebbe anche restare in rossonero visto che le trattative turche non avanzano .

Anche il Galatasaray su Leao

Non solo il Fenerbahce, anche il Galatasaray è sul portoghese e potrebbe presentarsi con una proposta più vantaggiosa sia per il Milan che per il giocatore. Intanto da Perth Ruben Amorim ha chiarito la sua opinione su Leao: "È un nostro giocatore fino a che non cambia nulla, la squadra viene prima di tutto. Non è troppo complicato, per me la squadra è la cosa più importante. Parlerò con Rafael, con Ramos, con Saelemaekers, con tutti i giocatori che tornano dal Mondiale per spiegare cosa faremo. Sanno già cosa significa giocare in un club come il nostro. So che ci sono molte speculazioni su alcuni dei nostri elementi, ma restano nostri finché non cambia nulla".