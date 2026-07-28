Interesse turco per Rafael Leao, il quale futuro pare sempre più lontano dal Milan. Nella giornata di martedì 28 luglio emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi

Tutto da scrivere il futuro di Rafael Leao, che resta uno dei nomi più caldi del mercato del Milan. Su di lui c'è l'interesse dei due principali club turchi e nella giornata di martedì 28 luglio sono previsti nuovi sviluppi. I delegati del Fenerbahce incontreranno sia il Milan che l'entourage del giocatore per valutare tutti gli aspetti economici dell'eventuale operazione. L'obiettivo del club è capire la fattibilità dell'affare e le cifre per provare ad arrivare al portoghese.

Il Galatasaray pronto a offrire lo stipendio che percepiva Icardi

Oltre al Fenerbahce, resta vivo l'interesse del Galatasaray. Il club turco continua a lavorare sull'operazione e sarebbe pronto a destinare a Leao i soldi del contratto di Mauro Icardi, circa 10 milioni di euro, che si è svincolato. La formula, però, rappresenta al momento il principale ostacolo. Il Galatasaray ragiona infatti su un prestito, mentre il Milan non è orientato ad aprire a questa soluzione e continua a prendere in considerazione soltanto un trasferimento a titolo definitivo.