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Barcellona, Laporta: "Volevo Lautaro Martinez, Marotta mi ha bloccato"

Calciomercato

Il presidente blaugrana conferma al 'Corriere dello Sport' di avere provato ad acquistare Lautaro Martinez la scorsa estate: "Lo volevo a tutti i costi, ma ho chiamato Marotta e mi ha detto che non era in vendita, così per rispetto ci siamo fermati". E su Fabregas aggiunge: "Conosce la nostra mentalità e la visione del Barça meglio di chiunque altro: qui è cresciuto e questa sarà sempre casa sua, ci piace il suo modo di intendere il calcio"

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"È tutto vero, volevo Lautaro Martinez a ogni costo". Ad ammetterlo è il presidente del Barcellona, Joan Laporta, che in un'intervista al 'Corriere dello Sport' ha confermato l'interessamento per l'attaccante nerazzurro in estate. "È un calciatore incredibile - ha spiegato il numero uno del club blaugrana -, non volevamo lasciarcelo sfuggire e così ho chiamato il presidente Marotta, ma mi ha detto che Lautaro non era in vendita. In qualsiasi caso non sarebbe stato il giocatore a decidere se trasferirsi o meno, perché l'Inter voleva tenerlo. Così per rispetto di Beppe, che stimo tanto, ci siamo fermati". L'argentino non è l'unico profilo della Serie A che piace a Laporta: "Fabregas conosce la nostra mentalità e la visione del Barça meglio di chiunque altro - ha aggiunto -. Qui è cresciuto e questa sarà sempre casa sua e ci piace il suo modo di intendere il calcio. Ora però abbiamo un grande allenatore come Flick".

L'interesse del Barcellona e la volontà di restare di Lautaro

Le porte sbarrate dall'Inter hanno precluso da subito l'inizio di una trattativa e l'invio di un'offerta, ma le parole di Laporta confermano l'interesse blaugrana per Lautaro, in particolare dopo che l'Atletico Madrid aveva chiuso alla partenza di Julian Alvarez. "Non ci sono le condizioni perché vada via dall'Inter, non vogliamo rinunciare a lui per nessun motivo: non c'è nemmeno da parlarne" aveva detto Marotta prima dell'inizio del campionato, interesse poi confermato dallo stesso centravanti in occasione del Gran Galà del Calcio: "Un onore per me, ma in questo momento la mia vita è a Milano, ho scelto di rimanere all'Inter perché qui sto bene e ho voglia di restare per fare ancora meglio". E anche il Ds del Barça, Deco, non aveva nascosto a Sky la voglia di puntare sul Toro: "Era tra gli attaccanti che pensavamo potessero essere da Barcellona, ma quando il presidente dell'Inter ci ha detto che non era in vendita, per rispetto non ne abbiamo più parlato".

barcellona

Deco: "Lautaro ci piaceva, ma l'Inter ha detto no"

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