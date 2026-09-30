Il presidente blaugrana conferma al 'Corriere dello Sport' di avere provato ad acquistare Lautaro Martinez la scorsa estate: "Lo volevo a tutti i costi, ma ho chiamato Marotta e mi ha detto che non era in vendita, così per rispetto ci siamo fermati". E su Fabregas aggiunge: "Conosce la nostra mentalità e la visione del Barça meglio di chiunque altro: qui è cresciuto e questa sarà sempre casa sua, ci piace il suo modo di intendere il calcio"

"È tutto vero, volevo Lautaro Martinez a ogni costo". Ad ammetterlo è il presidente del Barcellona, Joan Laporta, che in un'intervista al 'Corriere dello Sport' ha confermato l'interessamento per l'attaccante nerazzurro in estate. "È un calciatore incredibile - ha spiegato il numero uno del club blaugrana -, non volevamo lasciarcelo sfuggire e così ho chiamato il presidente Marotta, ma mi ha detto che Lautaro non era in vendita. In qualsiasi caso non sarebbe stato il giocatore a decidere se trasferirsi o meno, perché l'Inter voleva tenerlo. Così per rispetto di Beppe, che stimo tanto, ci siamo fermati". L'argentino non è l'unico profilo della Serie A che piace a Laporta: "Fabregas conosce la nostra mentalità e la visione del Barça meglio di chiunque altro - ha aggiunto -. Qui è cresciuto e questa sarà sempre casa sua e ci piace il suo modo di intendere il calcio. Ora però abbiamo un grande allenatore come Flick".