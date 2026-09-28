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Calciomercato in Serie A, un primo bilancio con Gianluca Di Marzio. VIDEO

Calciomercato

Nel video con Gianluca Di Marzio facciamo un bilancio di come hanno reso in campo fin qui i principali protagonisti del mercato estivo. L'inizio boom di Frattesi e quello più lento dei colpi di Atalanta, Milan e Roma; l'Inter che ancora deve scoprire Spence e già pensa alle mosse di gennaio, la Juventus di Spalletti che ha trasformato Nico Gonzalez e Douglas Luiz come nuovi acquisti

C'è un calciomercato che ha funzionato e uno che ancora deve decollare. C'è già chi, come l'Inter, ha le idee chiare anche per il prossimo futuro; c'è chi è emerso dopo essere stato ai margini, come Nico Gonzalez o Douglas Luiz; c'è chi aspettiamo ancora (Rodrigo Mora) o chi spera di avere più opportunità (Moreira). Le big stanno trovando il loro assetto, tra sorprese, conferme e qualche giocatore che ancora aspettiamo di raccontare. 

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