Nel video con Gianluca Di Marzio facciamo un bilancio di come hanno reso in campo fin qui i principali protagonisti del mercato estivo. L'inizio boom di Frattesi e quello più lento dei colpi di Atalanta, Milan e Roma; l'Inter che ancora deve scoprire Spence e già pensa alle mosse di gennaio, la Juventus di Spalletti che ha trasformato Nico Gonzalez e Douglas Luiz come nuovi acquisti