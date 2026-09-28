Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell’accordo, che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano, e se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra.

Approfondimento Cuesta-Parma: i retroscena di uno strano addio