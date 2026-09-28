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Gilardino, accordo in chiusura con il Parma

Calciomercato

Il Parma ha scelto Alberto Gilardino dopo la risoluzione consensuale con Cuesta. L'ex allenatore del Pisa esordirà sulla sua nuova panchina a San Siro contro l'Inter di Chivu

Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell’accordo, che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano, e se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra.

Approfondimento

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Alla prima sfiderà l'Inter dell'ex Chivu

Il profilo di Gilardino è emerso subito dopo la risoluzione consensuale arrivata a sorpresa tra Parma e Cuesta, imponendosi come il principale favorito per la panchina del club, reduce dal successo contro il Genoa (2-1), il primo in questo avvio di stagione (con tre sconfitte e un pari, oltre all’eliminazione dalla Coppa Italia). In mattinata Cuesta passerà per salutare la squadra, mentre l’allenamento delle 15 verrà diretto da Nicola Pavarini, Valerio Ciaralli e Manuel Morabito. Gilardino, che nel Parma ha giocato dal 2002 al 2005 (con due stagioni chiuse con 23 e 24 gol segnati), era stato tra i nomi sondati dal club già nell'estate 2025 per il post-Chivu, prima che la scelta ricadesse su Cuesta. Curiosamente, alla ripresa del campionato esordirebbe proprio contro Chivu, sfidando l’Inter a San Siro (il 10 ottobre alle 18).

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