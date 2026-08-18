Il Porto ha fatto un'offerta per il cartellino di Santiago Gimenez, ma il Milan l'ha giudicata lontana dalle aspettativa. Se il club portoghese vorrà il giocatore, dovrà fare un rilancio. Si ragiona sempre su un prestito con diritto di riscatto

Se da una parte il Porto è pronto a salutare Rodrigo Mora, atterrato in Italia per diventare un nuovo giocatore della Roma, dall'altra si muove sul mercato in entrata. Il club portoghese ha presentato un'offerta per Santiago Gimenez ma il Milan l'ha ritenuta troppo bassa e non l'ha presa in considerazione. Servirà un rilancio, sempre per un'operazione in prestito con diritto di riscatto.