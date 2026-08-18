Benoit Badiashile è arrivato in Italia. Il difensore francese, preso dal Chelsea, è atterrato a Ciampino ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Operazione in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche

Il Napoli ha trovato il suo nuovo difensore centrale: Benoit Badiashile è atterrato in Italia nella serata di martedì 18 agosto. Il francese è arrivato a Ciampino e ora dovrà svolgere le visite mediche con il club azzurro, poi arriverà la firma sul contratto.