Leao non si svende: il Milan chiede 60 milioni

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Milan, Leao non si svende: la richiesta è di 60 milioni

Calciomercato

Il futuro di Rafael Leao resta in bilico. Nell'incontro odierno con Jorge Mendes, il Milan ha fissato il prezzo: per la cessione servono 60 milioni di euro. Respinto l'approccio da 40 milioni del Galatasaray, costretto a cambiare obiettivo. I rossoneri non hanno fretta o necessità di vendere, ma attendono in questo finale di mercato un'eventuale proposta adeguata, magari dalla Premier League

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Giornata importante in casa Milan che, oltre ad aver annunciato Diego Moreira, ha delineato anche il futuro di Leao. Nella sede rossonera, infatti, è andato in scena un incontro tra il club, Jorge Mendes e il rappresentante del portoghese. Il Milan ha ribadito la sua posizione: Leao non si svende e la sua valutazione si aggira attorno ai 60 milioni di euro (accettando eventualmente di lavorare su una formula di circa 50 milioni più bonus). Negli ultimi giorni c'è stato un approccio del Galatasaray, disposto a spingersi oltre i 40 milioni senza però ricevere un segnale di apertura da parte dei rossoneri (con i turchi che stanno portando avanti parallelamente altre piste per rinforzare il reparto offensivo). La speranza della società è che Mendes possa individuare nelle battute finali del mercato una soluzione, eventualmente in Premier League o in altri campionati per Leao, per il quale però non c'è la necessità di cederlo a meno che non arrivi l'offerta giusta

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