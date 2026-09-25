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Calciomercato invernale 2026 2027, apertura anticipata al 28 dicembre

Calciomercato

Dal Consiglio della Figc che si è tenuto a Roma arriva un'importante novità che riguarda il calciomercato. I club di serie A hanno chiesto ufficialmente l'apertura anticipata della prossima sessione invernale al 28 dicembre per motivi legati ai bilanci. Si attende il definitivo via libera della Fifa. In origine la sessione si sarebbe dovuta aprire il 2 gennaio 2027

Il prossimo calciomercato, quello della sessione invernale 2026-27, si aprirà con alcuni giorni di anticipo rispetto a quanto già stabilito. Più esattamente il 28 dicembre 2026 rispetto alla data del 2 gennaio 2027. La chiusura resta fissata all'1/2/2027. La richiesta, che è stata accolta, ma che deve avere ancora l'avallo ufficiale della Fifa, arriva direttamente dai club di serie A che per motivi di bilancio spingono per questa opzione

Mercato invernale 2026-27, le altre date in Europa

Vediamo invece le date che sono gia fissate per l'apertura del mercato negli altri campionati d'Europa per la sessione invernale della stagione 2026-27

  • Spagna (dal 3/1/2027 al 2/2/2027)
  • Turchia ( dal 31/12/2026 al 5/2/2027)

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