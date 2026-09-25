Calciomercato invernale 2026 2027, apertura anticipata al 28 dicembre

Dal Consiglio della Figc che si è tenuto a Roma arriva un'importante novità che riguarda il calciomercato. I club di serie A hanno chiesto ufficialmente l'apertura anticipata della prossima sessione invernale al 28 dicembre per motivi legati ai bilanci. Si attende il definitivo via libera della Fifa. In origine la sessione si sarebbe dovuta aprire il 2 gennaio 2027