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Curtis Jones-Inter: il centrocampista oggi a Milano, domani le visite. Le news

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©Getty

Curtis Jones è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno trovato l'intesa con il Liverpool sulla base di 30 milioni più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. Il centrocampista è atteso oggi, giovedì 20 agosto, a Milano mentre le visite mediche sono in programma domani

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L'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto: il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Il centrocampista è atteso in giornata a Milano, per lui pronto un contratto quinquiennale da 3,5 milioni a stagione mentre domani, venerdì 21 agosto, si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12:00 al Centro di Medicina dello Sport del CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale

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