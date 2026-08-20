La Lazio ha definito l'operazione per Josip Sutalo, nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso. Il centrale croato classe 2000 arriva dall'Ajax con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Il giocatore è atteso in città venerdì 21 agosto per completare l'iter che porterà alle visite mediche e alla firma sul contratto

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