La Lazio ha definito l'operazione per Josip Sutalo, nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso. Il centrale croato classe 2000 arriva dall'Ajax con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Il giocatore è atteso in città venerdì 21 agosto per completare l'iter che porterà alle visite mediche e alla firma sul contratto
Nuovo rinforzo per la difesa della Lazio di Gennaro Gattuso. Il club biancoceleste, dopo Bamba Dieng in attacco, ha infatti raggiunto l'accordo con l'Ajax per Josip Sutalo, centrale croato classe 2000 che andrà a completare il reparto arretrato. L'operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni.
Sutalo, venerdì l'arrivo a Roma
Il prossimo passaggio sarà l'arrivo del giocatore in città, previsto per la giornata di venerdì 21 agosto. Successivamente Sutalo sosterrà le visite mediche, prima di procedere con la firma sul contratto. Dopo aver sistemato gli ultimi aspetti burocratici, il difensore potrà così iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la Lazio. Per i biancocelesti è dunque un'operazione ormai definita: Sutalo è pronto a diventare un nuovo giocatore della squadra di Gattuso.