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Ayyoub Bouaddi sarà il volto del nuovo Manchester City

Eugenio Trevissoi

Eugenio Trevissoi
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Giovane, carismatico e talentuosissimo. La breve carriera del centrocampista marocchino racconta di un giocatore di grande personalità nonostante i 19 anni ancora da compiere, profilo ideale per far partire il nuovo ciclo dei Citizens sotto la guida di Enzo Maresca

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